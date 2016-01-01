HAZIR OLUN BEL ÇANTALARI DÖNÜYOR

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

Şaşırtıcı ancak gerçek, bel çantaları yeniden hayatımızda.

80’ler sonu 90’lar başında pek revaçta olan bel çantaları, ister inanın ister inanmayın, geri dönüyorlar. Sokak modası trendlerini belirleyen isimlerden ünlü model Kendall Jenner’ın üzerinde bolca gördüğümüz bel çantaları, Louis Vuitton ve Chanel gibi high-end markaların radarına da takılınca, tahminlerimiz doğru çıktı. ALL ekibi olarak da hemen bir bel çantası edinmenizi tavsiye ederek örneklerle baş başa bırakıyoruz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN