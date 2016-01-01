HAVALI KIZLARIN STİLLERİNDEKİ 7 DETAY

ALIŞVERİŞ 1 saat önce

Instagram’da gördüğümüz blogger’ların, influencer’ların havalı tarzını kendi stilinize uydurun.

Kombinize kilit parçalar ekleyerek düz bir elbiseyi havalı yapmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken stil sahibi insanlardan küçük ilhamlar almak. Öyle lüks markalardan alışveriş yapmanızda gerekmiyor. İşte havalı kızları stillerinde ki 7 sır…

1. Hasır Çanta

Her yerde karşımıza çıkan bu parça, parizyen havasıyla hayatımızdan uzun süre çıkmayacak gibi duruyor.

2. Bralet ve Blazer Ceket

Rahatlığıyla herkesin dolabında yerini alan braletleri, akşam gerçekleşen bir etkinlikte üzerine sadece blazer ile giymeye ne dersiniz?

3. Slip Elbise

90’lardan beri dolaplarımızdan gitmeyen spagetti askılı slip elbiselerin içine basic bir t-shirt altına giyeceğiniz spor ayakkabılarla hem rahat hem de havalı olabilirsiniz.

4. Baştan Aşağı Beyaz

Nikki Beach’in White Party’sine gitmeseniz bile bu yaz günlerinde sizi güneşten koruyacak bir stil önerisi.

5. Cat-Eye Güneş Gözlüğü

Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi ünlü modellerin favori gözlük modeli olan cat-eye model gözlükler, stilinize femme fatale bir hava katacak.

6. Karpuz Kol

İki yıldır moda olan karpuz kollar, kombinize sofistike bir görünüm katacak.

7. Sarı Renk

Bronz teninizle harika bir uyum yaratacak sarı rengi, artık birçok markada bulmak mümkün.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ