HASIR ÇANTALARIN YÜKSELİŞİ

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Yaz yaklaşırken ilk akla gelenler deniz, kum, güneş. Bir de hasır çantalar.

Her sezon başlangıcı bizim için yeni bir heyecan! Sevdiğimiz aksesuarları uzun kış günlerinden sonra yeniden karşımızda, üstelik yenilenmiş halde görmek içimizde tatlı fırtınalar koparıyor.

Yaz aylarının kurtarıcı “tak ve çık” aksesuarı da yepyeni versiyonlarıyla bu sezon çok daha sevimli!

En yakın arkadaşımız gibi yanımızdan ayırmadığımız, doğallığı kadar zamansız ve cool havasına da bayıldığımız hasır çantalar, Tory Burch ve Dolce&Gabbana gibi isimler sayesinde moda gündeminden düşmüyor. Farklı boyut, form ve detaylarıyla her stile hitap eden bu çantaları sahillerden sokağa transfer olmaya ikna ettik bile. 2017 yazında kâh minimalizm akımına kapılan, kâh etnik ve geleneksel görünümlere bürünen hasır çanta, uçuş uçuş elbise ve etekler kadar jean’lerle de sıkı dostluk içinde.

Büyük, küçük her boyutuyla farklı tarzlara ayak uyduran hasır çanta kimi zaman da sepet şekline bürünerek bizi piknik moduna sokuyor. Şehirdeyken doğada olma hissi hiç de fena değil!