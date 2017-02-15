HASIR ÇANTALARA HAZIRLIK

ALIŞVERİŞ 3 gün önce

2017 İlkbahar-Yaz sunumlarında bolca gördüğümüz hasır çantalar, bu yazı selamlıyor.

Hadi gelin biraz içimiz ısınsın. Yazı hayal ederek hazırladığımız yerli ve ulaşılabilir hasır çantalar listemize hep birlikte göz atalım!

İPEKYOL

İpekyol’un 2016-17 Sonbahar-Kış koleksiyonundaki lüks ve minimal tasarım anlayışı bu yazda devam edecek.

YARGICI

Doğanın renklerinden ve dokularından beslenmeyi seven Yargıcı’nın bu çantası, çabasız şıklığınızı tamamlayıcı parçası.

TWIST

Modern kadınların vazgeçilmezi Twist’in bu çantası biraz daha bohem çizgilere hakim. Etnik unsurları hep sevmişizdir.

ZARA

Çizgilerine tutkun olduğunuz Zara’nın hasır çanta ve sırt çantası karışımı bu varyasyon bu yaz pek çoğumuzun üzerinde olacak.

DEFACTO

Son dönemdeki birbiri ardına yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren DeFacto’nun bu hasır çantası uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.