HALKALANDIK!

4 saat önce Dilara Yilmaz

Bu modeller Chloé’nin yeni it çantası Nile’ı aratmayacak...

Her sezon sokak modasının, hemen tükenen bir it çantası oluyor. Fransız moda evi Chloé, son 3 yıldır Drew ve Faye modelleriyle tüm it-girl’lerin elinden düşmüyordu. Taa ki yeni model Nile çıkana kadar. Sarı halka tutma sapıyla bilezik gibi görünümüyle çoğu çantaya tarzıyla fark atan bu yeni it çanta, hemen herkesin gözdesi oldu. Farklı görünümüyle gündüzden geceye rahat kullanabileceğiniz bu çanta, fiyatıyla herkesin cebine hitap etmeyebiliyor. Böyle durumlarda yardımımıza yetişen ünlü hazır giyim markaları da, Nile model çantadan ilham aldılar. Sizin için ulaşılabilir olan halka tutma saplı çantaları derledik.

