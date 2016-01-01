ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz

HALKA KÜPE DEVRİ

Eskilerin klasiği, şimdinin trendi halka küpeler...

Püsküllü küpelerin 2017 yazını ele geçirdiğini düşünürsek, halka küpeler 2018 yılının favori parçası olacak. 80’li ve 90’lı yılların en trend aksesuarlarından olan mega halka küpeler gün geçtikçe makul boyutlara ulaştı. Blogger’lar Influencer’ler ve ünlülerin de gardırobunda yerini alan halka küpeler, şimdiden Instagram’da ki favori parçalardan biri oldu. Her kombini yormadan hem zarif hem havalı gösteren bu aksesuarın altın renkleri makul. Sizler için en beğendiklerimizi seçtik.

Mango, kalın yarım ay küpe, 29.99 TL | H&M, kalın halka küpe, 19.99 TL| Mango, kalın halka küpe, 35.99 TL

Accessorize, içiçe geçmiş ikili küpe, 24 TL | Pull&Bear, kalın halka küpe, 25.95 TL | Nine West, dolanmış halka küpe, 31 TL 

Zara, gümüş detaylı küpe, 49.95 TL | Stradivarius, kırmızı püskül detaylı halka küpe, 25.95 TL | Bershka, oval büyük küpe, 29.95 TL

Aldo,ikili halka küpe, 24.50 TL | Massimo Dutti, çoklu halka küpe, 89 TL | Koton, taşlı halka küpe, 12.99 TL

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ