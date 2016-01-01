HAFTA SONU STİLİ

ALIŞVERİŞ 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Kitap, kahve, battaniye üçlüsü de harika bir fikir ancak hayat dışarıda!

Tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerinizden atabileceğiniz güzel bir hafta sonu tatili sizi bekliyor. Elbette bu süreyi sıcacık evinizde kitap, kahve, battaniye üçlemesiyle geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bu cezbedici aktivite eminiz ki sizi bedensel olarak rahatlatacak ancak mental rahatlamayı kesinlikle dışarıda bulacaksınız. Alışverişe çıkabilirsiniz, kahvenizi denize karşı ufak bir kafede yudumlayabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla müziği ve heyecanı yüksek bir buluşma organize edebilirsiniz. Eğer aklınızdan bu gibi planlar geçiriyorsanız ve ne giyeceğiniz konusunda endişelere sahipseniz alışveriş arkadaşınız ALL iş başında. İşte hafta sonu stilinize ilham olacak 5 görünüm!

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