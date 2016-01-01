ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Kadınların olmazsa olmaz aksesuarları nelerdir diye sorsak, çantaları en üst sıralara yerleştireceğinize neredeyse eminiz!

Son yılların trend akımı minimalizm, çanta koleksiyonlarını da hakimiyeti altına almıştı. Hala bu etki devam etmiyor değil ama oversized diye adlandırdığımız büyük çantalar da hızını düşürmüyor ve çanta modasının diğer köşesinde hüküm sürmeye devam ediyor. Çünkü bu çantalar hem oldukça stil sahibi görünüyor hem de dünyayı içine sığdırabiliyor!

Dönemsel olarak şekil değiştiren ve modanın akımına kendisini bırakan çantalar, saplarından boyutlarına, renklerinden materyallerine kadar onlarca farklı forma sahip. Soğuyan havalarla birlikte değişen gardıroplara dahil olan ve ünlü tasarımcıların özel bir mesai harcayarak hazırladığı bu aksesuarlar, en sıradan kombinlerinizi bile harika bir görünüme kavuşturma gücüne sahip. İşe ve okula dönüşlerin başladığını ve yanımızda taşımamız gereken araç gereç sayısının da arttığını düşünürsek, kullanışlı ve işlevsel çantalara yönelmek oldukça mantıklı olacak. Şıklığı ve konforu bir arada arıyorsanız, güç XXL çantalarda. Bizden demesi!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ