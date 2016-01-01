GOSSIP GIRL’DEN ESİNLENEREK HAZIRLANAN 5 KAMPÜS STİLİ

ALIŞVERİŞ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Okula dönüş vakti geldi çattı; gardıroplar açıldı!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte gardırobumuzu sonbahara hazırlamaya başladık. Yazlık parçaların yerini yavaş yavaş “ne giyeceğim şimdi ben” temalı sonbahar parçaları dolduruyor. Ancak üniversitelilerin işi biraz daha zor gibi. Çünkü onlar gardıroplarını sadece sonbahara değil kampüslerin şıklık yarışına da hazırlıyor. Gece şıklığı, spor şıklığı, sokak şıklığı var da okul şıklığı yok mu sandınız? Tabii ki var. Kampüste şık olmak sanıldığı kadar da basit değil üstelik. Abartılı olmadan şık olmak, rahatlıktan ödün vermeden tarz olmak ve dahası.

Okul şıklığı denilince gözümüzün önüne ister istemez Gossip Girl geliyor. Uzun bir zaman şık kombinleriyle gündemi meşgul eden Serena van der Woodsen ve Blair Waldorf etkisi hala devam ediyor. Biz de küçük bir araştırma içesine girdik ve üniversiteli okurlarımız için Yukarı Doğu Yakası kraliçelerinin kombinlerinden birkaç ipucu aldık.

1. Çantalar konusunda cesaretli olun.

Bu dönem, okul için hazırlanmış sırt çantaları yerine şık ve fonksiyonel çantalar kullanmaya ne dersiniz? Çapraz kayışları çıkartılabilir stil sahibi çantalar, sizi şıklık konusunda yarı yolda bırakmayacak.

2. Klasik camel ceketleri deneyin.

Serena, zamansız trendlerden olan camel ceketleri her şeyle kombinlemeyi başarıyordu. Serena yapıyorsa ben de yaparım diyin ve o ceketi alın!

3. Feminen ve maskülen tarzı karıştırmak fikri sizi korkutmasın.

Bu sezonun trendleri arasında olan maskülen ceketleri Queen B yıllar önce de giyiyordu. Erkeksi motiflere sahip parçalar doğru kombinlenirse harika görünümler elde edilebilir.

4. Uzun çizmeleri daha farklı kıyafetlerle kombinleyin.

Serena’nın hemen hemen her şeyle kombinlediği uzun çizmeleri bilmeyen yoktur. Rahatlığın simgesi düz tabanlı çizmeler, konforunuzdan ödün vermeden stil sahibi görünmenizi sağlayacaktır.

5. Renklerden korkmayın, kırmızıyı sevin.

Sezonun rengi kırmızıyı kullanmaktan kaçınmayın ve onları güzel aksesuarlarla buluşturun. Blair de öyle yapıyordu, bizden demesi!

EZGİ ŞUEKİNCİ