GÖMLEKLER ÇİÇEK AÇSIN

ALIŞVERİŞ 2 saat önce

Bir yaz klasiği olan mavi-beyaz çizgiler, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda çiçek desenleriyle bir araya geliyor.

Bu sezon defilelere, mağaza vitrinelerine ya da etrafınıza kısa bir göz attığınızda, modanın çiçekler açtığını dolayısıyla floral trendin tavan yaptığını görebilirsiniz. Hemen hemen her parçada kendini gösterebilen bu motifler, sanıyoruz ki en klasik ama tarz halini gömleklerde gösteriyor.

Yaza en çok uyum sağlayan mavi ve beyaz renginin harmanlandığı çizgili gömlekler, üzerinde adeta bir bahçeymiş edasıyla süslenen çiçeklerle gece ve ya gündüz her kombin ve ortama yakışacak türden. İster mini eteklerle ya da pantolonlarla ya da bomber ceketlerle… Seçim sizin!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE