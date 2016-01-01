FLORAL DESENLİ BOMBER CEKETLER

ALIŞVERİŞ 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Bomber ceketler uzun yıllar erkek modasının hakimiyeti altındaydı, ta ki biz kadınlar onu keşfedene kadar!

Farklı formlara sahip bomber ceketlerin oldukça maskülen bir görünüme sahip olduğu aşikar. Maskülen giyinmeyi sevmek şöyle dursun, ceket kombinlerinde daha feminen bir hava yakalamak isteyenler için de seçenek skalası oldukça geniş. Çiçeklerden esinlenerek tasarlanan parçalar sıkça koleksiyonlardaki yerini alıyor. Bomber ceketlere şöyle bir göz gezdirdiyseniz, çiçek işlemeli modellerin oldukça fazla tercih edildiğini zaten görmüşsünüzdür. Ne yalan söyleyelim, floral desenlerin maskülen tavırla bütünleşmiş halini biz de çok seviyoruz.

Eteklerle, elbiselerle ve jeanlerle oldukça rahat bir şekilde kombinlenebilen bomberlar, konforlu şıklığı vaadediyor diyebiliriz. Kombininiz ne kadar sade olursa olsun, yanına ekleyeceğiniz bir ceket tüm havanızı değiştirebilir. Sonbaharı yaşadığımız şu günlerde, siz de stil ve tarz bir hava yakalamak istiyorsanız, jokeriniz çiçek desenli bomber ceketler olmalı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ