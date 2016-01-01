FEMİNİST GÖZLÜKLER; KEDİ GÖZÜ

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

Cat-Eye, feminen hatlarıyla arzu nesnesi haline geliyor.

Milano, Paris, New York sokakları son birkaç aydır yeni bir mikro-trend’e ev sahipliği yapıyor. Kendall Jenner, Bella Hadid gibi trendsetter’larda başlayan ve hızla yayılan bu mikro-trend, devamlı değişen ve kalbimizi eriten bir gözlük trendi. Kedi gözü diye tabir edilen bu gözlük trendine hazır alışmaya başlamışken, yuvarlak, büyük çerçeveli, ihtişamlı gözlüklerinizi, hemen bu zarif ve feminen modellerle değiştirmelisiniz. Ünlülerin gözlük markası Le Specs’ten Sunday Somewhere’e, Gentle Monster’a hatta MaxMara’ya kadar sizler için hazırladığımız bu alışveriş listesine bir göz atmanızı öneriyoruz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN