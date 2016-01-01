ALIŞVERİŞ

FEMİNİST GÖZLÜKLER; KEDİ GÖZÜ

Cat-Eye, feminen hatlarıyla arzu nesnesi haline geliyor.

Milano, Paris, New York sokakları son birkaç aydır yeni bir mikro-trend’e ev sahipliği yapıyor. Kendall Jenner, Bella Hadid gibi trendsetter’larda başlayan ve hızla yayılan bu mikro-trend, devamlı değişen ve kalbimizi eriten bir gözlük trendi. Kedi gözü diye tabir edilen bu gözlük trendine hazır alışmaya başlamışken, yuvarlak, büyük çerçeveli, ihtişamlı gözlüklerinizi, hemen bu zarif ve feminen modellerle değiştirmelisiniz. Ünlülerin gözlük markası Le Specs’ten Sunday Somewhere’e, Gentle Monster’a hatta MaxMara’ya kadar sizler için hazırladığımız bu alışveriş listesine bir göz atmanızı öneriyoruz.

Bottega Veneta, Beymen, 1.349 TL | Bulgari, Beymen, 1.420 TL | Carrera 700 TL

Sunday Somewhere, 1.460 TL | Super, 1.540 TL | Tory Burch, Beymen, 830 TL

MaxMara, 1.050 TL | Miu Miu, Beymen, 1.100 TL | Le Specs, 818 TL

Dolce Gabbana, Beymen, 1.020 TL | Gentle Monster, 1.098,48 TL | Le Specs & Adam Selman, 750TL

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN

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