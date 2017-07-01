ERKEK AYAKKABILARI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

ALIŞVERİŞ 21 saat önce Dilara Yilmaz

Maskülen stilin en önemli parçalarından brogue ve oxford ayakkabıları dolabınızdan çıkarmaya hazır mısınız?

Uzun süredir dolaplarımızda olan oxford ve brogue ayakkabıları, Paris Haute Couture Moda haftasında, it kızlarımız Kendall Jenner ve Olivia Palermo’nun ayaklarında gördüğümüzde, hepimiz aynı soruyu sorduk; maskülen ayakkabılar tekrar mı moda oluyor? Kendall Jenner, defile çıkışı Jacquemus takımını Manolo Blahnik brogue ayakkabılarıyla kombinlemiş, Olivia Palermo ise feminen Giambattista Valli elbisesinin altına Givenchy brogue ayakkabılarını giyip, moda haftası koşuşturmasında rahatlığı seçmişti. İş hayatında rahatça giydiğimiz oxford’lar ve brogue’ların yerini geçtiğimiz baharda loafer’lar almıştı. Önümüzde ki Sonbahar ve Kış’ta oxford ve brogue modellerini giyeceğiz gibi duruyor.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ