EN MODERN VINTAGE ÇANTALAR

ALIŞVERİŞ 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Yenilikçi dokuları ve şekilleri ile sezonun trendi vintage çantalar oldu!

Vintage çantaların günümüze uyarlanmış yeni modelleri ile moda haftalarında sıkça karşılaştık. Birbirinden yetenekli tasarımcıların son yıllarda eğilim gösterdiği bu çantalar, onlarca farklı görünüme sahip. Minimal ya da maximal, hasır ya da deri, metalik ya da mat.. Vintage çantalar size sahip olmak istediğiniz tüm formları sunuyor.

Özellikle 1940-1980 yılları arasında öne çıkan vintage çantaların, günümüz trendlerini yakalamasıyla tekrar kullanılmaya başlanması, modanın eskiye dönmeyi ne kadar çok sevdiğini gözler önüne seriyor. Tasarımcıların yeniden düzenlediği, yenilikçi dokular, şekiller ve renkler yüklediği bu çantalar, bu sonbaharda da popüleritesini koruyor. Gardırobunuzu sonbahar-kış sezonuna hazırlarken, aklınızdan çantaya yatırım yapmak fikrini geçiriyorsanız, sizin için derlediğimiz vintage parçalardan oluşan galerimize mutlaka göz atmalısınız!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ