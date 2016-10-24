EN ÇEKİCİ 5 KIŞ KOKUSU

Kışın gelmesiyle trendlere göre yenilediğimiz gardıroplarımızda kürk mantolar, gümüş renkli ayakkabılar yerini aldıysa şimdi sıra kış parfümlerinde.

Marc Jacobs Decadence Edp 50 ml Parfüm: Cazibenin ruhunu temsil eden, şehvetli ve odunsu bir parfüm. İtalyan eriği, iris çiçeği, bulgar gülü, yasemin bazlı notalara sahip parfümün şişesi de en az kendisi kadar çekici. FİYATI: 360 TL

Kenzo Kenzo Jeu d’Amour Edp 50 ml Parfüm: Akdeniz’in doğallığı ve büyüleyici meyveleri artık parfüm şişeniz de. Kenzo Jeu D’Amour EDP, içerik olarak; ferahlatıcı nar ve iç açıcı mandalina kokularını sizlere tek bir şişede sunmaktadır. Ayrıca misk ile zenginleştirilmiş bu özel parfüm teninizde ve elbiseleriniz de oldukça kalıcı bir etki yaratıyor. FİYATI: 260 TL

Roberto Cavalli Essenza Edp 75 ml Parfüm: Özgüven ve şehveti, cesaret ve çekiciliği temsil eden kadınlık vizyonunu yansıtan bir parfüm. Orijinal kokunun tamamıyla yeniden yaratılmış hali, en yoğun ve ve lüks boyutunu vurgularken, maksimum çekiciliğe ve ekstrem seksapeliteye de göz kırpıyor. FİYATI: 375 TL



Yves Saint Laurent Black Opium Nuit Blanche Edp 90ml Parfüm: Kadınsı ve seksi bir kokuya merhaba demek için Yves Saint Laurent’in Black Opium Nuit Blanche’yi deneyebilirsiniz.Beyaz kahve akordu çevresinde gelişen parfüm, Portakal çiçeği, beyaz misk ve pembe biberle zenginleştirilmiştir. FİYATI: 435 TL

Estee Lauder Modern Muse Nuit EDP 100ML Bayan Parfüm: Gösterişli çiçeksi notalar, lezzetli meyveler ve ışıltılı bir güzellik. Egzotik Mandalinin, Mavi Papatya ile harmanı şaşırtıcı zıtlıkta bir güzellik yaratıyor. Fransa’nın Grasse bölgesinden gelen Yasemin’in, Günebakan çiçeği ile oluşturduğu kremsi lezzet, Nuit kadınını baştan sona feminenliğe sarıyor.

FİYATI: 434 TL