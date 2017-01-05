ALIŞVERİŞ

DERİ CEKETE MODİFİYE

Ufak bir dokunuşla, sokaklarda istediğiniz mesajı arkaya bir dönüşle vermeye ne dersiniz?

Hava soğuk malum, bizleri sıcacık tutan o parçalardan vazgeçmiyoruz. Peki o vazgeçemediğimiz parçalara biraz ilgi gösterip yazacağımız kısa mesajlarla, bireysellik çağına ayak uydurmaya ne dersiniz? Hepimiz yalnız sosyal medyada değil, girip çıktığımız her ortamda fikrimizi söylemeye niyetliyiz. Hepimiz, her birimiz birer bir’iz! Sesini başka bir yolla duyurmak için elindeki kalemi kağıdı 15 dakikalığına kenara bırak şimdi. Uygun bir boya(tercihen beyaz) yanına deri ceketini koy ve haydi niyetini açıkla!