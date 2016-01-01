ALIŞVERİŞ 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Oldies but goldies dedik ve yılların denim modasını sizler için yeniden mercek altına aldık!

2001 yılının gözde çitfi Britney Spears ve Justin Timberlake’in, American Music Awards töreninde denimler içerisinde karşımıza çıkması, denim on denim’in tarihi olarak bilinir. 15 yıl önce yaptıkları kombinle herkesi şaşkına çeviren ve yıllar sürecek bir denim modasının kapılarını aralayan ikili o kadar beğenilmiş ki etkisi hala devam ediyor. Son birkaç sezondur popüleritesinde az da olsa düşüş yaşayan denim elbiseler ya da pantolon-ceket kombinleri, Sonbahar / Kış 2017-18 sezonunu ele geçirmeye ant içmiş gibi. Diesel, Dior, Tommy Hilfiger gibi ünlü markaların üzerine yoğunlaştığı ve defilelerinde görücüye çıkardığı denimler çoktan sokağa taşındı bile.

It Girl’lerin, bloggerların ve ünlülerin tercih listelerinde en üst sıralara yerleşen bu kombinler ne zaman, ne mekan ne de yaş tanıyor. Bol ya da dar kesim, desenli ya da desensiz farketmeksizin denim sevenlerin spor şıklığını destekleyen bu parçalar, şüphesiz en çok sonbahara yakışıyor. Siz de sonbaharı en şık ve en cool denimler içerisinde geçirmek istiyorsanız, hazırladığımız kombinlerden biraz ilham için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ