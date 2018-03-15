CROP PANTOLONLARLA HAZIRLANMIŞ 4 KOMBİN

ALIŞVERİŞ 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Bahar ayları yakın, crop pantolonları hazırlayın!

2017’den 2018’e transfer olan trend parçalardan birisi kuşkusuz crop pantolonlar. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden radarımıza giren crop’ları kombinlemek oldukça basit. Çünkü bu pantolonlar formu gereği, aklınıza gelebilecek her ayakkabıyla uyum sağlayabiliyor ve yanına iliştirilen her türlü kazak ya da ceketi kolaylıkla kabul edebiliyor. Son zamanlarda jean’lerin üzerinde yarattığı etkiyle sokak modasına da hükmetmeye başlayan crop pantolonlara hala sahip değilseniz, hemen şimdi birkaç tane edinmelisiniz. Zira bahar çok yakın!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ