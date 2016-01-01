ÇOK FONKSİYONLU ÇİÇEKLİ FULARLAR

ALIŞVERİŞ 7 saat önce Yunus Başaran

Çiçekli fularlar, stilinizi daha etkileyici hala getiriyor.

Çok fonksiyonlu aksesuarlar, şıklık yolculuğumuzda kombinlerimizin en büyük destekçileridir. En sıradan ve sade kıyafetleri dahi harika görünümlere ulaştırabilen ve onları sadece tek bir dokunuşla bambaşka tarzlara kavuşturan aksesuarların modası, hiç de geçecek gibi durmuyor. Çünkü aksesuarlar işlevinin dışında onlarca farklı yerde de kullanılabiliyor.

Son yıllarda, çeşitli formlarda gördüğümüz ve sıklıkla kullandığımız fularlar da işlevi dışında kullanılanlardan. Modanın dinamiğini yakalayan ve bir daha peşini bırakmayan fularların en sevdiğimiz halleri ise kuşkusuz çiçekli olanlar. Botanik bahçesinin esintilerini üzerinde taşıyan fularlar; boyunda, çantada, kolda ya da saçta rahatlıkla kullanılabiliyor.

Stilinizi daha da etkileyici hale getirme gücüne sahip çiçek desenli fularlar sizin de şıklık arkadaşınız olsun istiyorsanız, galerimize göz atabilirsiniz!

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