ÇİZGİ KAHRAMANLARIN DÜNYASI

ALIŞVERİŞ 9 saat önce

Favori çizgi karakterler, tişörtlerde yerini alıyor.

Küçük bir çocukken hepimizin takıntılı olduğu, bizlere büyük keyif veren bir çizgi kahramanımız olmuştur. Yaşımız büyüdükçe onlarla eskisi kadar haşır neşir olamasak da, moda dünyasına dahil oldukları andan itibaren dolaplarımızda bu karakterlere cömert bir yer ayırma hevesimiz hiç geçmedi. Özellikle jean’lerle birlikte mükemmel bir ikili olan ve tişörtlere konuk olan çizgi film karakterleri, ünlüler dünyasında da her daim trend ve olmaya devam ediyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE