ÇİÇEK DESENLERİYLE OFİS ŞIKLIĞI

ALIŞVERİŞ 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Rengarenk çiçeklerin eşlik ettiği pantolonlar, elbiseler, gömlekler ve aksesuarlar, ofiste şık olabilmenin kapılarını ardına kadar açıyor!

İş hayatının yoğun temposu özel hayatla karıştığında, kıyafet kombini yapmak her zamankinden daha zor ve yorucu oluyor. İş hayatının gerekliliklerinden olan formal giyinmek de işin içine dahil olunca aksilikler birbirini takip eder hale geliyor. Çalışan kadınlar da çözümü gardırobunda joker parçalar bulundurarak arıyor. Siyah elbiseler, ceketler ya da pantolonlar, beyaz ve ekru renkte bluz ya da tişörtler ve her şeyle uyum sağlayan düz renk ayakkabılar, joker parçalar denilince ilk akla gelenlerden. Ancak modanın hemen hemen her sezon, farklı formlarla bizlere sunduğu çiçek desenli tasarımlar da joker parçalar arasında yer alıyor. Özellikle düz renk kıyafetlerle kombinlendiğinde oldukça başarılı sonuçlara ulaştıran çiçek desenli parçalar sizin de jokeriniz olsun istiyorsanız galeriye gidin ve sizin için hazırladığımız kombinlere göz atın!

