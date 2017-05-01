ÇİÇEK BAHÇESİ ÇANTALAR

ALIŞVERİŞ 2 saat önce

Yeni sezon parçaları çiçeklerle renklenirken, çantalar geride kalmıyor.

Aksesuarlar olmadan, bir kombin sizce de eksik durmaz mı? Özellikle yazın sayısız imkanımız varken küçük dokunuşlar yapmamak, seçtiğimiz parçalara büyük haksızlık olacak. Belki de en önemlilerinden ve kilit vazifesi görerek bizleri etkileyen çantalarda yeni bir dönem başladı ve var olmaya da harika bir şekilde devam ediyor.

Çiçeklerin sonsuz dünyası modayı ele geçirirken, çantalar da bu durumdan mahrum kalmıyor. Rengarenk üç boyutlu çiçek motiflerinin kimi zaman taşlarla birleşmesi, kimi zaman da siyahın asaletiyle harmanlanmasıyla bizler bu trendi çok sevdik!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE