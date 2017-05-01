ALIŞVERİŞ

ÇİÇEK BAHÇESİ ÇANTALAR

Yeni sezon parçaları çiçeklerle renklenirken, çantalar geride kalmıyor.

Aksesuarlar olmadan, bir kombin sizce de eksik durmaz mı? Özellikle yazın sayısız imkanımız varken küçük dokunuşlar yapmamak, seçtiğimiz parçalara büyük haksızlık olacak. Belki de en önemlilerinden ve kilit vazifesi görerek bizleri etkileyen çantalarda yeni bir dönem başladı ve var olmaya da harika bir şekilde devam ediyor.

Çiçeklerin sonsuz dünyası modayı ele geçirirken, çantalar da bu durumdan mahrum kalmıyor. Rengarenk üç boyutlu çiçek motiflerinin kimi zaman taşlarla birleşmesi, kimi zaman da siyahın asaletiyle harmanlanmasıyla bizler bu trendi çok sevdik!

Mudo, 39,95 TL | Loewe, 1,950 Euro | Prada, 3,080 Dolar

Elle, 119,95 TL | Stella McCartney

Gucci, 2,490 Euro | Twist, 259 TL | Coach, 800 Dolar

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE

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