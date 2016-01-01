ÇANTALARDA GRAFİK ETKİ

En yakın dostlarımız, çantalar bu yaz grafik desenlerin etkisiyle hareketleniyor.
Spordan boheme bu sezon tüm çanta modellerind grafik cümbüşü yaşanıyor. Düz ve durağan çantalardansa daha neşeli, desenli çantalar herkes tarafından tercih ediliyor, bu modeller de genelde lego desenleri, geometrik veya karikatürel şekiller ön planda.
Flo, Dsn, Siyah Kadın Çantası, 109.99 TL | Cashhimi, Amsterdam (Python), 350.00 DOLAR | Casshimi, Downing (Python), 330.00 DOLAR
Gidesignstore, Pempe Sırt Çantası, Kurukafa, 180.00 TL |Gidesignstore, Gri Sırt Çantası, Ayı, 180.00 TL | Flo, Miss F, Kırmızı Kadın Çapraz Çanta, 34.99 TL
Eastpak , Eastpak Orbit XS Flow Black, Renkli Sırt Çantası , 179.00 TL | Eastpak , Eastpak Padded Pak’r Gingham Stripe, Siyah Sırt Çantası , 199.00 TL | Eastpak , Eastpak Padded Pakr’r Fish Nor Bird, Renkli Sırt Çantası , 169.00 TL