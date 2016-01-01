ÇANTALARDA GRAFİK ETKİ

ALIŞVERİŞ 6 saat önce

En yakın dostlarımız, çantalar bu yaz grafik desenlerin etkisiyle hareketleniyor.

Spordan boheme bu sezon tüm çanta modellerind grafik cümbüşü yaşanıyor. Düz ve durağan çantalardansa daha neşeli, desenli çantalar herkes tarafından tercih ediliyor, bu modeller de genelde lego desenleri, geometrik veya karikatürel şekiller ön planda.

HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR