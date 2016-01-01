BUST2’NUN YENİ KOLEKSİYONU: “BAŞKALAŞIM”

ALIŞVERİŞ 49 dakika önce Ezgi Şuekinci

İlhamını, özgüveni yüksek kadınlardan alan marka Bust2, 2018 Sonbahar-Kış koleksiyonunu beğeniye sunuyor!

İkiz kardeşler Hande ve Seda Canpolat’ın kurmuş olduğu Bust2 markası, ilhamını günümüz metropol kadınlarının yoğun tempolu hayatlarından ve özgüveninden alıyor. “Başkalaşım” isimli yeni koleksiyonu ile genç ve dinamik ruhu gardıroplara taşıyan Bust2, şimdilerde trendsetter kadınlarının vazgeçilmezleri arasında kendini gösteriyor.

Hikayesinde, “Şehirli kadının yaşayan dinamizmi”ni barındıran koleksiyon, her sezon olduğu gibi bu sezon da özgün bir mesaj ile moda severlerle buluşuyor. Kadınların gardıroplarına ve stillerine yepyeni bir tavır kazandırmayı vadeden marka, hem modern çizgiyi koruyor hem de zarafetin sınırlarını zorluyor. Birbirinden şık 26 parçadan oluşan koleksiyonun oldukça cesur olduğunun da altını çizmek gerek. Lila, pembe, ekru, somon ve siyahın sıklıkla kullanıldığı koleksiyonda, tül üzeri süzene işleme, tüvit, ipek kadifeler, kaşe, saten ve krep kumaşlar, inci detaylı kemik düğmeler gibi farklı detaylara eğilim gösterilen parçaların iddiası da gözlerden kaçmıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ