BU SEZONA DAMGASINI VURACAK 10 SANDALET MODELİ

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Tercihini sade ama şık parçalardan yana kullanacak kadınların vazgeçilmezi olacak 10 sandalet burada

Yaz kapımızda! Tamam kızmayın. Biz de farkındayız bir türlü gelemedi ancak bu hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Biraz pozitif düşünmek, bizce en sağlıklısı. Gelin, ne istediğini bilen ALL kadınlarına, önümüzdeki sıcak yaz günlerinde her zamankinden daha ferah bir yürüyüş vaat eden birbirinden tarz 10 sandalet listemize göz atalım.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN