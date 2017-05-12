ALIŞVERİŞ

BU SEZONA DAMGASINI VURACAK 10 SANDALET MODELİ

Tercihini sade ama şık parçalardan yana kullanacak kadınların vazgeçilmezi olacak 10 sandalet burada

Yaz kapımızda! Tamam kızmayın. Biz de farkındayız bir türlü gelemedi ancak bu hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Biraz pozitif düşünmek, bizce en sağlıklısı. Gelin, ne istediğini bilen ALL kadınlarına, önümüzdeki sıcak yaz günlerinde her zamankinden daha ferah bir yürüyüş vaat eden birbirinden tarz 10 sandalet listemize göz atalım.

İncideri, hakiki deri, taba 69.90 TL | Mango, deri bantlı 159.99 TL | Nomadic Republic, hasır 169.90 TL | Stradivarius, metalik platform 119.95 TL

Elle Shoes, Bonnie 179.17TL | Hammer Jack 119.90 TL | Hotiç, Natella 179 TL

Aldo, Arionna 229TL | Defacto, tokalı, siyah 29.90 TL | Divarese, hakiki deri, taba 143.60TL

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN

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