ALIŞVERİŞ

BU SENENİN GÖZDESİ SPORDRİLLLER!

Yazın vazgeçilmez ayakkabısı espadriller dönüşüme uğruyor.

Klasik tarzda havalı ayakkabı modelleri söz konusu olduğunda gözümüz başka ayakkabıyı görmez. 2017 İlkbahar-Yaz sezonunun favori ayakkabısı espadrillerle, dolaplarımızın vazgeçilmezi spor ayakkabıların birleşimini ayaklarımızdan çıkarmayacağız gibi duruyor. Şortlar, elbiseler, etekler veya kot pantolonlarınızla sorunsuz bir şekilde kombinleyebileceğiniz bu spor ayakkabı-espadril karışımına, her daim yeni isim vermeyi seven ALL ailesi olarak spordril dedik. Spordriller, yazın şehir koşuşturmacasında en büyük rahatlığınız olacak. Hem pratik hem şık olan spordrillerin en güzellerini sizin için derledik.

Superga, 289 TL | Toms, 345 TL | Soludos, 89 Dolar | Beymen Club, 359 TL


Alexander Wang, 1,675 TL | Michael by Michael Kors, 640 TL | See by Chloé, 1,275 TL

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ

Pageskin Top Advertisement
Pageskin Left
Pageskin Right