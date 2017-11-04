BU KIŞ SIKÇA GÖRECEĞİNİZ MONT & KABANLAR

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Sezonun öne çıkan parçalarından en şık montlar, sıcacık kabanlar ve eğlenceli yağmurluklar, kış gardırobunuzun temel taşlarını oluşturuyor…

Kışın kendini göstermesiyle gardıroplarımızda yerini alan kabanlar, kalın ceketler ve sıcak tutan montlar kombinlerimizin de vazgeçilmezi haline geldi. Dış giyim, elbette çoğumuz için soğuktan korunmanın yanı sıra rahat olması, şık ve güçlü bir duruş sergilemesi ile de önem taşıyor. Sezonun ruhunu yansıtan renkler, klasik-modern kesimler, tarza ve göze hitap eden detaylar bir kaban veya monttan beklediklerimizin arasında. Peki, bu kış sıkça göreceğimiz dış giyim trendleri ve gardırobumuza ekleyebileceğimiz yepyeni parçalar neler? Gelin hep birlikte keşfedelim…

1. Kapitoneler spor-şık kombinlerinizle tamamlayabileceğiniz sezonun zamansız parçalarından. Hemen her kombininize uyacak farklı renkteki kapitone montlardan gardırobunuza ekleyebileceğiniz birini mutlaka bulacaksınız.

2. Spor stilin hafif yapılı parçalarından şişme montlar hem soğuk havayı geçirmiyor, hem de yumuşacık dokusuyla üzerinizde ağırlık yapmıyor. Farklı renk ve model seçenekleriyle tarzınıza uygun şişme montlardan favorinizi seçerek sonbahar-kış stilinize spor bir dokunuş katabilirsiniz.

3. Şişme yelekler, özellikle de kuru ve serin havalarda işinize yarayacak parçalardan. Şık detayları, yumuşak ve sıcak tutan yapısı ile her daim severek giyeceğiniz bu parçayı gardırobunuza ekleyerek spor-şık bir görünüm yaratabilirsiniz.

4. Yağmurlu havaların vazgeçilmezlerinden, sade-şık formları ile gardıroplarımızın kullanışlı ve sevilen parçalarından olan yağmurluklar, farklı renk ve model seçenekleri ile yağmurda giy-çık bir parça haline geliyor. Tarzıyla eğlenceli bu parçalardan sezon bitmeden mutlaka edinin!

5. Kürk detaylı kapüşonu, farklı renk ve model seçenekleri ile sizi sıcacık tutacak kürklü parkalar, özellikle son yıllarda sık sık gördüğümüz kullanışlı parçalardan. Sezonun renklerinden ilham alan bu parçaları çok seveceksiniz.

6. Kışın karanlık etkisine ters düşen renkler gardırobunuzu olduğu kadar içinizi de ısıtıyor. Zıt veya canlı renkte parçalarla tamamlayabileceğiniz sıcak renkli kabanlar ile dikkatleri üzerinize kolayca çekebilirsiniz.

7. Uzun kabanlar bu sezon da çok moda! Güçlü duruşu ve feminen kesimi ile ister etek ister pantolonlarınızla kombinleyin, bu şık parçayı üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

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