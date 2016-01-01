BONPRIX’İN YILBAŞI SÜRPRİZİ

ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

İnternetin zengin giyim markalarından bonprix, yeni yılın gelişini kutluyor!

Yeni yıla nerede merhaba diyecek olursanız olun, bonprix.com.tr’ye mutlaka uğrayın çünkü bonprix, yeni yılın en güzel parçalarını sizlerle buluşturuyor. Sezonda öne çıkan dantel, taş, payet ve püskül detaylarıyla tasarlanan giysiler, yılbaşı partinize ya da yemeğinize eşlik etmek için hazır. Ayrıca bonprix, derin V yakaların, metalik eteklerin ve gold pantolonların öne çıktığı yılbaşı koleksiyonundan seçeceğiniz ürünleri, 3 gün içerisinde adresinize teslim ediyor. Stil ve zarafet sahibi tüm kadınlara, kusursuz bir görünüm vadeden marka, yeni bir yıla iyi bir başlangıç yapma fırsatını da sunuyor. Detaylı bilgi ve alışveriş için www.bonprix.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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