BİR LİMONATA ÇEKİCİLİĞİYLE SALINMAK

Ağız sulandıran limon deseni hakimiyeti her tarafımızı sardı.

Limon her zaman tazelenmenin sembolü olmuştur. Sıcak yaz günlerinde soğuk bir limonata hayat kurtarıcı rolü üstlenir. Peki ya onları giysek? ALL’un tropikal haftasında, tropik desenlerin en can alıcı haliyle karşınızdayız. Bu arada limona yeteri kadar verilmeyen önemi de vurgulamak istedik. Limon deseninin baş döndüren büyüsü ve içimizi kıpır kıpır eden can alıcı rengiyle limon deseninin hakim olduğu, bu pek sevecen trend ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

YAZI YUNUS BAŞARAN