ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz
BEYZBOL ŞAPKALARININ GERİ DÖNÜŞÜ
90’ların ikonik şapkası, it girl’lerin vazgeçilmezi...
Bu sezon çocukluğumuzda giydiğimiz her şeyin geri dönmesiyle nostalji yaşadık. Yüksek belli mom jeanler, Vans spor ayakkabılar, chokerlar derken beyzbol şapkaları da kafalarımıza geri döndü. Rihanna’dan Bella Hadid’e tüm it girl’lerin kombinlerini tamamladıkları şapkalar dönüş sinyallerini ünlü markaların defilelerinde vermişti. Stilinizi sporlaştıracak bu beyzbol şapkalar “bad hair day” günlerinde kurtarıcınız olacak. Sizler için uygun fiyatlı olanları derledik.
HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ