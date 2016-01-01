ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz

BEYZBOL ŞAPKALARININ GERİ DÖNÜŞÜ

90’ların ikonik şapkası, it girl’lerin vazgeçilmezi...

Bu sezon çocukluğumuzda giydiğimiz her şeyin geri dönmesiyle nostalji yaşadık. Yüksek belli mom jeanler, Vans spor ayakkabılar, chokerlar derken beyzbol şapkaları da kafalarımıza geri döndü. Rihanna’dan Bella Hadid’e tüm it girl’lerin kombinlerini tamamladıkları şapkalar dönüş sinyallerini ünlü markaların defilelerinde vermişti. Stilinizi sporlaştıracak bu beyzbol şapkalar “bad hair day” günlerinde kurtarıcınız olacak. Sizler için uygun fiyatlı olanları derledik.

Bershka, pembe unicornlu şapka, 55.95 TL | H&M, lacivert şapka, 29.99 TL | H&M, yeşil işlemeli şapka, 29.99 TL | Zara, siyah sloganlı şapka, 39.95 | Pull&Bear, pötikareli şapka, 45.95 TL


Nike, beyaz şapka, 79.90 TL | H&M, pembe tüvit şapka, 49.99 TL | Stradivarius, beyaz işlemeli şapka, 39.95 | H&M, beyaz süet şapka, 39.99 TL | Koton, yeşil saten şapka, 19.99 TL


Bershka, yeşil şapka, 39.95 TL | Defacto, mavi ikat desenli şapka, 8.99 TL | H&M pembe süet şapka, 39.99 TL | LCW, saten işlemeli şapka, 12.99 TL | Mango, gri şapka, 59.99 TL

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ

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