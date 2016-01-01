BEYAZ JEANLERİ KIŞA TAŞIYORUZ!

ALIŞVERİŞ 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen beyaz renk jeanlerinizin ömrünü uzatmak istemez misiniz?

Jeanlerin modaya dahil olmasının, kocaman bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Sokakların, akşam yemeklerinin, gündüz gezmelerinin, kampüslerin ya da ofislerin daimi ziyaretçisi jeanlerin, birbirinden farklı rengini ve formunu bulmak mümkün. Uzun yıllardır tasarımcıların da gündeminden düşmeyen jeanler, birçok stilin ve tarzın da sağlayıcısı. Jean dünyasının önemli bir ferdi olan “beyaz jean”ler ise bildiğiniz gibi yaz aylarının vazgeçilmez parçası. Biz de saflığın ve temizliğin temsilci rengi “beyaz”ı sevmeyen yoktur diye düşündük ve onu yaz aylarından kışın soğuğuna taşımaya karar verdik. İşte beyaz jeanlerin kışlık versiyonları!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ