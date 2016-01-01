“BERE”LENDİK!

ALIŞVERİŞ 11 saat önce Dilara Yilmaz

Fransızlar için klişe olan bereler, bu sezon herkesin favorisi!

Havaların yavaş yavaş soğuması ile hepimiz şapka arayışına girdik. Sıcak tutan örgü şapkalar yerine daha minimal ve parizyen bir hava katacak olan bereleri denemeye ne dersiniz? Maria Grazia Chuiri’nin Dior defilesinde tüm modellere ünlü şapka tasarımcısı Stephan Jones’un elinden çıkma deri bereleri giydirdiğinde sezonun aksesuar trendi belli olmuştu. Şimdi sokak stilinin demir başı haline gelen, Paris seyahatlerinin en klasik hediye eşyası olan berelerin her çeşidi mağazalarda yerini aldı. İncili, deri, kürklü bereleri sizler için seçtik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ