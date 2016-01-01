BEL ÇANTALARI İLE 5 KOMBİN ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 12 saat önce Ezgi Şuekinci

90’lı yıllara damgasını vuran; kadın, erkek, çocuk herkesin severek kulandığı bel çantaları geri döndü.

90’lı yıllarından ardından bel çantalarına bir kaç defa göz kırptık ama bu defa adeta gülümsüyoruz. 2017 yazıyla birlikte yeniden hayatımızın ortasına düşen bel çantaları, önemli yeniliklerle geldi. Tasarımcılar tarafından yenilenen çantalar, modernizm ve sadeliğin izlerini taşıyor.

90’larda kullandığımız bel çantalarının kendine has bir şekli vardı ve daha renkliydi. 2017 model çantalar ise spor bir görüntüden oldukça uzakta diyebiliriz. Yeni sezon bel çantaları sanki kemerin bir uzantısıymış gibi görünüyor ve kemerden ayırarak clutch çanta olarak da kullanma opsiyonu sunuyor. Böylelikle, spor kıyafetlerimizden çok günlük kıyafetlerimizle kombinleyeceğimiz çantaların doğru kullanımı, eskiye nazaran daha da önemli hale geliyor.

Sade ve düz renk bir elbise ya da günlük kıyafetlerle kombinlenebilecek bel çantalarını edinmeniz kombinlerinizi oluştururken size kolaylık sağlayacaktır. Yine aynı şekilde siyah, kahve, ekru ya da taba rengi çantalar da kullanım kolaylığı açısından tercih listenizin başında olmalıdır.

2017’nin “it”lerinden olan modern bel çantalarını nasıl kombinleyeceğinize dair biraz ilham istiyorsanız galeriye devam edebilirsiniz…

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