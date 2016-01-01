BAHARI ÇORAP İLE KARŞILIYORUZ

ALIŞVERİŞ 17 saat önce Sezen Berkkan

Kombinlerimizin yeni destekçisi yola çıktı geliyor; çoraplar.

Kış mevsiminde çorabın önemi hiç bir şekilde tartışmaya açık değildir. Özellikle son dönemlerde çorap, artık bildiğimiz kalıplarından sıyrılarak kombinlerimizin önemli bir parçası haline geldi. Biz onları kombinlerimizde çok sevdik, onlar da bizi sevmiş olacaklar ki yeni sezonda da kendilerini göstererek, şıklık yarışında çanta ve ayakkabıyı sollayarak kilit noktası haline dönüşüyor. Bu sezon sadece daha sınırsız, daha özgür! Hangi ayakkabı ile hangi çorabı giydiğinizin ya da aralarında ki renk uyumunun çokta önemi yok. Önemli olan sadece o çorabı giymek ve kombininizi desteklemek. Seçtiğiniz doğru parça ve doğru kullanım şekli ile yıldız parçanızı çoraplar yapabilir, ya da dikkati daha az çeken kısa çoraplar kullanarak onları mükemmel bir kombin destekçisine dönüştürebilirsiniz. Bildiğimizin dışına çıkalım, biz risk severiz diyenlere de önerimiz var; bot ve çizmelerinizle severek kombinlediğiniz çorapları, yaz mevsimi bittiğinde bir köşede kalan o çok sevdiğiniz ayakkabılarla ya da terliklerle de kombinleyebilir, onları kışa uygun hale dönüştürebilirsiniz. Sadece seçtiğiniz çorabın yeterince kalın olduğundan emin olun!

Renk ve desende hiç bir sınırlama ile karşılaşmayacağımız çorapları kombinlerken ,sizde kendinizi sınırlamayın ve yenilikleri denemekten korkmayın!

SEZEN BERKKAN