AYAKLARDA PUANTİYE RÜZGÂRI

ALIŞVERİŞ 16 saat önce Dilara Yilmaz

Nostaljik desen puantiye, 2018 yazında ayaklarımızı şenlendiriyor.

Minnie Mouse deseni, puantiye 2018 yazında ayaklarımızda 60’lar havası estirecek. Geçtiğimiz yaz, Instagram akışının en popüler ve en aranılan ayakkabısı, Zara’nın siyah-beyaz puantiyeli küçük topuklu ayakkabılarıydı. Birçok influencer’ın gözdesi olan bu modelin benzerleri, bu sezonda hazır giyim markalarında da bulunuyor. Sadece topuklu modellerde değil terlik ve spor ayakkabılarda da bolca kullanılan puantiye desenli ayakkabıları sizin için seçtik.

Bershka, topuklu ayakkabı, 149.95 TL| Zara, küçük topuklu ayakkabı, 149.95 TL | Mango, topuklu sandalet, 199.99 TL

Mango, terlik, 89.99 TL | Mango, Sneakers, 129.99 TL | Pull&Bear, terlik, 99.95 TL

Mango, bantlı sandalet, 249.99 TL | Stradivarius, topuklu mule terlik, 149.95 TL | Milla by Trendyol, lacivert küçük topuklu ayakkabı, 99.99 TL

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ