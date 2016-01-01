ALIŞVERİŞ
AYAKKABILARDA POLLOCK ÇAĞI
Rahat hissedeceğiniz bir yaz sizi bekliyor ...
Genellikle elbise ve tişört tasarımlarında görmeye alıştığımız fırça izleri 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda ayakkabı modellerinde de karşımıza çıkıyor. 1900’lerin usta sanatçısı Jackson Pollock eserlerinde görmeye alıştığımız damlatma tekniğini şimdilerde üstümüzde görmeye başladık. Ne giymiş olursanız olun kombininizi tamamlarken hiç zorlanmayacağınız desenli, sıçratılmış renklerle oluşturulmuş ayakkabılar yine kurtarıcınız olacak.
HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR