ALIŞVERİŞ

AYAKKABILARDA POLLOCK ÇAĞI

Rahat hissedeceğiniz bir yaz sizi bekliyor ...

Genellikle elbise ve tişört tasarımlarında görmeye alıştığımız fırça izleri 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda ayakkabı modellerinde de karşımıza çıkıyor. 1900’lerin usta sanatçısı Jackson Pollock eserlerinde görmeye alıştığımız damlatma tekniğini şimdilerde üstümüzde görmeye başladık. Ne giymiş olursanız olun kombininizi tamamlarken hiç zorlanmayacağınız desenli, sıçratılmış renklerle oluşturulmuş ayakkabılar yine kurtarıcınız olacak.

Boyner, Superga Lifestyle Ayakkabı, 112.99 TL | Vepa62, Superga Renkli Kanvas Kalın Düz Tabanlı Sneaker, 179,25 TL | Boyner, Superga Lifestyle Ayakkabı, 112.99 TL

Flo, Lumberjack JELLY Lacivert Fuşya Kadın Koşu Ayakkabısı, 129.99 TL | Flo, Lumberjack SPON Siyah Turuncu Erkek Sneaker, 99.99 TL | Flo, Vans CLASSIC SLIP-ON Siyah Beyaz Unisex Sneaker, 199.00 TL

HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR

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