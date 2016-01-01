ASHLEY GRAHAM İLE BÜYÜK BEDEN İLHAMI

ALIŞVERİŞ 9 saat önce

Ashley Graham'in ne denli tarz sahibi olduğunu biliyor ve iç geçiriyorsanız, sizi böyle alalım!

Sosyal medyada giderek artan büyük beden modeller ve onların tarzları birçok insana ilham kaynağı oluyor. Bunların başında ise Ashley Graham geliyor. Büyük bedenlerin sahip olduğu “ben onu giyemem ben bunu giyemem” sınırlamalarını yıkan ve bunun bir engel olmadığını en güzel şekilde kanıtlayan Graham’in tarzını siz de rahatça yakalayabilirsiniz.

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