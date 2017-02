ALL POP-UP STORE 2017

ALIŞVERİŞ 15 saat önce

Ommedya grubunun geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ALL Pop-Up Store tekrar sizlerle!

Ommedya Grubu tarafından, bu sene ikincisi 13 Şubat 2017 Pazartesi günü, W İstanbul Studios’da gerçekleşecek olan All Pop-Up Store, hazır giyimden aksesuara, kozmetikten dekorasyona birçok markanın kurduğu standlar ile alışveriş keyfi sunuyor. Geçtiğimiz yıl çok konuşulan bu alışveriş trendi sayesinde konuklar, bir çok markanın tasarımlarını deneyimleyip, gün boyu süren etkinliklere katılma şansını elde ettiler. Bu yıl ise etkinlik süresince yerli-yabancı bir çok markanın standlarından özel indirimlerle alışveriş şansı yapma fırsatınız yanı sıra özel sürprizlerimiz de olacak. Küçük bir ipucu; “Dem” ile bu yıl adından söz ettiren sevgili Metin Hara, etkinlik günümüz olan 13 Şubat saat 16:00’da bizlerle olacak.

ALL Pop-Up Store’da yer alan markalar; Atolye No 6, Artisan Bakery, Bexy, Beymen Club, Casa Di Denim, Collare, Must Have – Couture İstanbul, FC Scent Store, Hann Karaköy, Hotiç, Kiehl’s, Lope Jewelery, Lutino, Monomel, Mutluluk Atölyesi, Photo Booth, Red Beard, Tagg, The Last Eight, Türkiye Alzheimer Derneği, Urban Decay, Zen Seramik, Eksi Sıfır, L’Ard Du Chocolat, Masa Terzisi, eksisıfır, Urban Care ve Nocturne.

Hepinizi bekliyoruz.