ALL EDİTÖRLERİNİN SONBAHAR/KIŞ FAVORİ PARÇALARI

Kış aylarının kapıya dayanması, bol alışverişli günlerin de habercisi. Değişen ve soğuk günler için hazırlanan gardıroplar, sezonun trendi, orijinal ve stil parçalarla dolmaya başladı bile. Zorlu ama heyecan verici bu sürece, ALL editörleri olarak katkımız olsun istedik ve sizler için sezona dair favori parçalarımızı derledik! İşte detaylar!
Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto
Burberry, kaşmir kaban, €1.794 | Alexander McQueen, €1.175 | Mother, jean, €330 | Chanel, ayakkabı, 3.950 TL | Chanel, çanta, 20.950 TL
Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya
Boutique Moschino, elbise, €650 | Dolce&Gabbana, küpe, €395 | Dolce&Gabbana, telefon kılıfı, €345 | Gentle Monster, güneş gözlüğü, €225 | Prada, çanta, €2,400 | Zara, ayakkabı, 199.95 TL
Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı
Clare V., çanta, €255 | Desa, deri ceket, 149.950 TL | Hotiç, ayakabı, 698 TL | Twist, küpe, 59 TL | Zara, 179.95
Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse
H&M, pantolon, 149 TL | Nine West, çanta, 229 TL | Twist, kaban 254.00 TL | Yargıcı, küpei 39.90 TL | Zara, ayakkabı, 479.95 TL
Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci
H&M, pantolon, 99.99 TL | Mango, kaban, 299.99 TL | Zara, çanta, 99.95 TL | Stradivarius, bot, 229.95 TL | Mango, kazak, 129.99 TL
Alışveriş Editörü, Melisa Cömert
Alexander Mcqueen, güneş gözlüğü, €225 | Balenciaga, ceket, €3.455 | Dorateymur, ayakkabı, €440 | Mango, elbise, 279.99 TL | Theory, çanta, €210
Konular Editörü, Ilgaz Gökırmaklı
Pull&Bear, kaban, 179.95 TL | Zara, kazak, 179.95 TL | Stradivarius, pantolon, 99.95 TL | Zara, 129.95 TL | Mango, küpe 35.99 TL
Dilara Yılmaz
HM, jean, 169.00 TL | Bershka, bot, 119.95 TL | Mango, çanta, 159.99 TL | Mango, küpe 35.99 TL |Zara, blazer ceket, 399.95 TL
HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ