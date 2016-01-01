ALL EDİTÖRLERİNİN SONBAHAR/KIŞ FAVORİ PARÇALARI

ALIŞVERİŞ 10 saat önce Ezgi Şuekinci

ALL editörleri, Sonbahar/Kış sezonu için favori parçalarını seçti!

Kış aylarının kapıya dayanması, bol alışverişli günlerin de habercisi. Değişen ve soğuk günler için hazırlanan gardıroplar, sezonun trendi, orijinal ve stil parçalarla dolmaya başladı bile. Zorlu ama heyecan verici bu sürece, ALL editörleri olarak katkımız olsun istedik ve sizler için sezona dair favori parçalarımızı derledik! İşte detaylar!

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci

Alışveriş Editörü, Melisa Cömert

Konular Editörü, Ilgaz Gökırmaklı

Dilara Yılmaz

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ