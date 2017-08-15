ALL EDİTÖRLERİNİN PLAJ ÇANTALARINDA NE VAR?

ALIŞVERİŞ 54 dakika önce Yunus Başaran

ALL ailesinin gözde üyelerinin plaj çantalarında ne olduğunu merak ediyor musunuz?

Biz bir aileyiz. Okuyucularımız da, bu ailenin bir parçası. Yazın bitmesine az kalmış gibi hissediyor olabiliriz şu dengesiz havalarda ama HAYIR! Bunu kabul etmiyoruz ve ilk fırsatta en yakın tatil lokasyonuna kaçmayı planlıyoruz. Herkesin plaj çantasına koyduğu, öncelik verdiği ürün/parça farklı olur. Gelin sizler için ALL ailesinin üyelerinin çantalarında ne var ne yok göz atalım!

DEBORA ZAKUTO

BAĞLAN KESKİN

NİLAY YALÇINKAYA

CEMRE BOSNALI

DİLRUBA KARAKÖSE

NAZLI ALACA

YUNUS BAŞARAN

KÜBRA ÖZDEN

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN