ALIŞVERİŞ Yunus Başaran

ALL EDİTÖRLERİNİN PLAJ ÇANTALARINDA NE VAR?

ALL ailesinin gözde üyelerinin plaj çantalarında ne olduğunu merak ediyor musunuz?

Biz bir aileyiz. Okuyucularımız da, bu ailenin bir parçası. Yazın bitmesine az kalmış gibi hissediyor olabiliriz şu dengesiz havalarda ama HAYIR! Bunu kabul etmiyoruz ve ilk fırsatta en yakın tatil lokasyonuna kaçmayı planlıyoruz. Herkesin plaj çantasına koyduğu, öncelik verdiği ürün/parça farklı olur. Gelin sizler için ALL ailesinin üyelerinin çantalarında ne var ne yok göz atalım!

DEBORA ZAKUTO

 

BAĞLAN KESKİN

 

NİLAY YALÇINKAYA

 

CEMRE BOSNALI

 

DİLRUBA KARAKÖSE

 

NAZLI ALACA

 

YUNUS BAŞARAN

 

KÜBRA ÖZDEN

 

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN

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