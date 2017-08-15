ALIŞVERİŞ Yunus Başaran
ALL EDİTÖRLERİNİN PLAJ ÇANTALARINDA NE VAR?
ALL ailesinin gözde üyelerinin plaj çantalarında ne olduğunu merak ediyor musunuz?
Biz bir aileyiz. Okuyucularımız da, bu ailenin bir parçası. Yazın bitmesine az kalmış gibi hissediyor olabiliriz şu dengesiz havalarda ama HAYIR! Bunu kabul etmiyoruz ve ilk fırsatta en yakın tatil lokasyonuna kaçmayı planlıyoruz. Herkesin plaj çantasına koyduğu, öncelik verdiği ürün/parça farklı olur. Gelin sizler için ALL ailesinin üyelerinin çantalarında ne var ne yok göz atalım!
DEBORA ZAKUTO
BAĞLAN KESKİN
NİLAY YALÇINKAYA
CEMRE BOSNALI
DİLRUBA KARAKÖSE
NAZLI ALACA
YUNUS BAŞARAN
KÜBRA ÖZDEN
HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN