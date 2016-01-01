ALIŞVERİŞ Yunus Başaran
ALL EDİTÖRLERİNİN FAVORİ SPOR AYAKKABILARI
ALL editörleri, favori spor ayakkabılarını seçti!
ALL ailesinin üyelerinin makyaj çantalarına girdik. Plaj çantalarında seyahat ettik. Sonbahar gardıroplarını talan ettik. Şimdi geldi sıra; spor ayakkabı bağımlısı olan ALL editörlerinin favori ayakkabılarını öğrenmeye…
Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto
New Balance, 993, 139.99 $
Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse
Superga, Vepa 62, 179,25 TL
Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya
Adidas Originals, Superstar II, 42 Pound
Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı
Nike, Airforce 1 07 premium, 309 TL
Konular Editörü, Bağlan Keskin
Skechers, Go Meb Razor, 411.75 TL
Dijital İçerik Editörü, Yunus Başaran
Puma, Suede, B-Boy 1968, 479 TL
Yazı İşleri, Ilgaz Gökırmaklı
Nike, Air Huarache, 449 TL
Alışveriş Editörü, Melisa Cömert
Nike, Stan Smith, 465 TL
Dilara Yılmaz
Nike, Air Max 95 Multi Rio, 125 Pound
Stil Editörü, Mert Güler
Balenciaga, Triple S, 3433.50 TL
Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci
Superga, Vepa 62, 179,25 TL
HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN