ALIŞVERİŞ Yunus Başaran

ALL EDİTÖRLERİNİN FAVORİ SPOR AYAKKABILARI

ALL editörleri, favori spor ayakkabılarını seçti!

ALL ailesinin üyelerinin makyaj çantalarına girdik. Plaj çantalarında seyahat ettik. Sonbahar gardıroplarını talan ettik. Şimdi geldi sıra; spor ayakkabı bağımlısı olan ALL editörlerinin favori ayakkabılarını öğrenmeye…

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

New Balance, 993, 139.99 $

 

 

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Superga, Vepa 62, 179,25 TL

 

 

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Adidas Originals, Superstar II, 42 Pound

 

 

Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı

Nike, Airforce 1 07 premium, 309 TL

 

 

Konular Editörü, Bağlan Keskin

Skechers, Go Meb Razor, 411.75 TL

 

Dijital İçerik Editörü, Yunus Başaran

Puma, Suede, B-Boy 1968, 479 TL

 

 

Yazı İşleri, Ilgaz Gökırmaklı

Nike, Air Huarache, 449 TL

 

 

Alışveriş Editörü, Melisa Cömert

Nike, Stan Smith, 465 TL

 

 

Dilara Yılmaz

Nike, Air Max 95 Multi Rio, 125 Pound

 

Stil Editörü, Mert Güler

Balenciaga, Triple S, 3433.50 TL

 

Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci

Superga, Vepa 62, 179,25 TL

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN