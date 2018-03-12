ALIŞVERİŞ Ezgi Şuekinci

ALL EDİTÖRLERİNİN FAVORİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

ALL editörleri, yaklaşan güneşli günler için favori güneş gözlüklerini seçti!

Kış boyunca yazlık kıyafetlere hasret kalmamız, bahar heyecanını doruklarda yaşamamıza vesile oluyor. Haliyle sıcak günlere doğru attığımız her yeni adım, hepimiz için daha özgür kombinler anlamını taşıyor. İlkbahar-yaz sezonunda stilimizi tamamlayan, havalı kombinlerin aranan ismi güneş gözlükleri de kuşkusuz heyecanımızın dozunu artıyor. Soğuk kış günlerini atlatmış olmanın mutluluğunu yeni bir güneş gözlüğü ile taçlandırmak isterseniz, ALL editörlerinin seçimlerine göz atabilirsiniz.

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

 

Max Mara – MM LINA I 936.00 TL

 

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Fendi Studded square-frame €300

 

Dijital İçerik Editörü, Yunus Başaran

Italia Independent SUPERTHIN METAL AXEL 0306 €144

 

Konular Editörü, Bağlan Keskin

Rejina Pyo €196

 

Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci

Prada PR 53SS 1.270 TL

 

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Ahlem Place de l’ecole champagne 470$

 

Alışveriş Editörü, Melisa Cömert

ILLESTEVA Marianne cat-eye acetate €190

 

Asistan, Dilara Yılmaz

George Keburia 824 TL

 

Alışveriş Editörü, Mert Güler

Dior BLACKTIE247S SUNGLASSES £229

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