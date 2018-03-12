ALIŞVERİŞ Ezgi Şuekinci
ALL EDİTÖRLERİNİN FAVORİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
ALL editörleri, yaklaşan güneşli günler için favori güneş gözlüklerini seçti!
Kış boyunca yazlık kıyafetlere hasret kalmamız, bahar heyecanını doruklarda yaşamamıza vesile oluyor. Haliyle sıcak günlere doğru attığımız her yeni adım, hepimiz için daha özgür kombinler anlamını taşıyor. İlkbahar-yaz sezonunda stilimizi tamamlayan, havalı kombinlerin aranan ismi güneş gözlükleri de kuşkusuz heyecanımızın dozunu artıyor. Soğuk kış günlerini atlatmış olmanın mutluluğunu yeni bir güneş gözlüğü ile taçlandırmak isterseniz, ALL editörlerinin seçimlerine göz atabilirsiniz.
Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto
Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya
Dijital İçerik Editörü, Yunus Başaran
Konular Editörü, Bağlan Keskin
Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci
Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse
Alışveriş Editörü, Melisa Cömert
Asistan, Dilara Yılmaz
Alışveriş Editörü, Mert Güler
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ