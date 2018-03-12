ALL EDİTÖRLERİNİN FAVORİ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

ALIŞVERİŞ 18 saat önce Ezgi Şuekinci

ALL editörleri, yaklaşan güneşli günler için favori güneş gözlüklerini seçti!

Kış boyunca yazlık kıyafetlere hasret kalmamız, bahar heyecanını doruklarda yaşamamıza vesile oluyor. Haliyle sıcak günlere doğru attığımız her yeni adım, hepimiz için daha özgür kombinler anlamını taşıyor. İlkbahar-yaz sezonunda stilimizi tamamlayan, havalı kombinlerin aranan ismi güneş gözlükleri de kuşkusuz heyecanımızın dozunu artıyor. Soğuk kış günlerini atlatmış olmanın mutluluğunu yeni bir güneş gözlüğü ile taçlandırmak isterseniz, ALL editörlerinin seçimlerine göz atabilirsiniz.

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Dijital İçerik Editörü, Yunus Başaran

Konular Editörü, Bağlan Keskin

Dijital İçerik Editörü, Ezgi Şuekinci

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Alışveriş Editörü, Melisa Cömert

Asistan, Dilara Yılmaz

Alışveriş Editörü, Mert Güler

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ