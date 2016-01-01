ALIŞVERİŞ DOSYASI: KOYU JEAN’LER

ALIŞVERİŞ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

2018’in bahar trendine şimdiden ısınmaya başlayın, konforlu şıklığı ıskalamayın!

2000’li yılların başındaki popüleritesinden sonra bir süre ortadan kaybolan ve 2018 bahar trendleri arasında karşımıza çıkan koyu jean’ler, şimdiden görüş alanımıza dahil olmaya başladı. Sokakları iyiden iyiye saran bu zamansız trendi henüz keşfetmediyseniz, alışveriş arkadaşınız ALL size yardımcı olmaya hazır. Zira konforlu bir şıklığı kaçırmanızı hiç istemeyiz. O halde gelin sizin için hazırladığımız görünümlere birlikte göz atalım! Endişelenmeyin, benzer parçaları nereden bulabileceğinizi da dosyamıza ekledik…

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