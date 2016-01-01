ALICE’İN KIRMIZI PABUÇLARI

ALIŞVERİŞ 23 saat önce Dilara Yilmaz

Göz alan kırmızı renk bu sezon ayakları süslerken, kimse gözlerini ayaklarınızdan alamayacak.

Eskiler ne demişler “Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun!”. Bu sezon ayaklarda kırmızı bot hakimiyeti göreceğiz. Podyumlarda ünlü markaların kırmızı bot tasarımlarını ünlüler ve it girl’lerde gördükten sonra bu trendi alışeriş listemizin ilk sırasını alacağı kesin. Kombininizin star parçası olma niteliği taşıyan kırmızı botlar sokak modasının da bu sezon demir başları arasına girmeye hazırlanıyor. Sizlere Kendall Jenner ya da Gigi Hadid’in kombinlerini yaratbilmeniz için en ulaşılabilir kırmızı botları seçtik.