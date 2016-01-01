AKSESUARLARA FLORAL DOKUNUŞ

ALIŞVERİŞ 20 dakika önce Ezgi Şuekinci

Sade ve sofistike mi görünmek istiyorsunuz? Çiçekli aksesuarlarla bunu başarabilirsiniz!

Bahar aylarında akesuarlarımızda en çok kullanmayı sevdiğimiz desenlerdir çiçekler. Çantaların, ayakkabıların, saatlerin, gözlüklerin hatta telefon kılıflarımızın bile en yakın arkadaşıdır onlar. Modanın her dönem eğilim gösterdiği çiçekli aksesuarların kullanıldığı kombinler, hem çok şık görünüyor hem de eğlenceli bir kimliğe bürünüyor.

Monokromatik bir havaya sahip olan çiçekli desenlerin, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda daha minimal ve yoğun bir formda karşımıza çıktığını görüyoruz. Kombinlerimize adeta botanik bir güzellik katan çiçek desenli kıyafetlerin yeri de zamanı da yok üstelik. Laleler, güller, papatyalar, şakayıklar şık görünmeniz için siz en kestirme yolu vadediyor. O halde sizleri sayfasının alt kısmına çiçek desenli parçaları keşfetmeye davet ediyoruz.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ