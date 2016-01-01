ALIŞVERİŞ Ezgi Şuekinci

AKSESUARLARA FLORAL DOKUNUŞ

Sade ve sofistike mi görünmek istiyorsunuz? Çiçekli aksesuarlarla bunu başarabilirsiniz!

Bahar aylarında akesuarlarımızda en çok kullanmayı sevdiğimiz desenlerdir çiçekler. Çantaların, ayakkabıların, saatlerin, gözlüklerin hatta telefon kılıflarımızın bile en yakın arkadaşıdır onlar. Modanın her dönem eğilim gösterdiği çiçekli aksesuarların kullanıldığı kombinler, hem çok şık görünüyor hem de eğlenceli bir kimliğe bürünüyor.

 

Monokromatik bir havaya sahip olan çiçekli desenlerin, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda daha minimal ve yoğun bir formda karşımıza çıktığını görüyoruz. Kombinlerimize adeta botanik bir güzellik katan çiçek desenli kıyafetlerin yeri de zamanı da yok üstelik. Laleler, güller, papatyalar, şakayıklar şık görünmeniz için siz en kestirme yolu vadediyor. O halde sizleri sayfasının alt kısmına çiçek desenli parçaları keşfetmeye davet ediyoruz.

Bershka, telefon kılıfı, 29.95 TL | DeFacto, kol saati, 19.99 TL | Gucci, güneş gözlüğü, 887 TL | HM, çiçekli saç bandı, 29.99 TL | Koton, çiçek desenli şal, 14.99 TL

Bershka, çiçekli saten şal, 25.95 TL | DeFacto, kol saati, 19.99 TL | Dolce and Gabbana, çiçekli güneş gözlüğü, 856.14 TL | H&M, çiçekli kolye, 39.99 TL | Koton, çiçekli şapka, 9,99 TL

Zara, işlemeli çanta, 119.95 TL | Yargıcı, taşlı bileklik, 99.90 TL | Zara, çiçek desenli makosen ayakkabı, 99.95 TL | HM, çiçekli şapka, 20.99 TL

HM, çiçekli telefon kılıfı, 24.99 TL | Mango, pörtüklü çanta, 139.99 TL | Pull and Bear, çiçekli küpe, 35.95 TL | Zara, çiçekli saç bandı, 29.95 TL | Zara, işlemeli ayakkabı, 159.95 TL

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ

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