AKILLI GARDIROP: TEK PARÇA 5 KOMBİN

ALIŞVERİŞ 13 saat önce Ezgi Şuekinci

Sonbaharın “Ne giyeceğim şimdi ben!” temalı günlerini dolu dizgin yaşarken, kombin oluşturmak sizce de biraz zor değil mi?

Tüm sabahları çileye dönüştüren, evden dışarı çıkabilme süresini en iyi haliyle 1 saat geciktiren “kombin yapma süreci”nin, korkulu rüyanız olmaya devam etmesini istemiyorsanız hemen harekete geçmelisiniz. Bizim önerimiz; Gardırop Detoksu! Çünkü ihityacınız olmayan kıyafetlerden kurtulmak ve yalnızca giyeceğiniz parçaları elinizde tutmak, size hem vakit kazandıracak hem de farklı tarzlarda kombin yapabilme olanağı sunacak.

Gardırop detoksu yapmanın, bir başka deyişler akıllı gardırop oluşturmanın altın kuralı, alışveriş sırasında, en fazla kombin yapma imkanı sunan parçalara yönelmek diyebiliriz. Tek kombin odaklı aldığınız kıyafetler, uzun vadeli olmayacak ve gardırobunuzda eskimeye yüz tutacaklar arasına adını yazdıracaktır. Kombin yapma sürecinizde yalnızca 1 parça kullanarak birden fazla tarz oluşturabilirsiniz. Seçeceğiniz parça ne kadar sade olursa olsun, yanına ekleyecekleriniz sizi şıklık seviyesine ulaştıracaktır. O halde gelin, sizin için hazırladığımız tek parçalı 5 kombine birlikte göz atalım.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ