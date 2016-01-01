90’LI YILLARIN GÖZDE TRENDİ GERİ DÖNDÜ!

ALIŞVERİŞ 11 saat önce Ezgi Şuekinci

2017 Sonbahar/Kış trendlerini kurcalamaya devam ediyoruz!

Vintage severlere müjde! 90’lı yıllardan aşina olduğumuz “combat botlar” yeniden gün yüzüne çıktı! Moda haftalarında büyük markalar ve Alexander Wang gibi ünlü tasarımcıların bir kez daha hayat verdiği combat botların, podyumlardan sokaklara uzanan yolculuğu, soluksuz bir şekilde devam ediyor. Kış aylarının etkisini iyiden iyiye hissetmeye başlarken, ünlülerin stillerine savaş botları diye de bilinen, maskülen tavırlı combat botların eşlik ettiğini sıklıkla görüyoruz. Kaia Gerber’den, Gigi Hadid’e ve Alessandra Ambrosio’ya kadar herkes bu botları giyiyor. Biz de boş durmadık ve sizler için combat botların hakimiyetinde 5 kombin hazırladık!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ