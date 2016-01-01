70’LERDEN GELEN ESİNTİ; PLATFORM AYAKKABILAR!

ALIŞVERİŞ 16 saat önce Sezen Berkkan

Her sezon geçmişin ışıltılarını gördüğümüz moda, bu sefer kendine 70'leri seçti.

70’ler kadınının özgür ruhunu tercih ettikleri kıyafetlerde görmemek imkansız. Her baktığımız da iç çektiğimiz, tarzın en çok konuştuğu zamanlara Moda Tasarımcıları da imrenmiş olacaklar ki, bu sezon, koleksiyonlarında 70’leri modern bir dille yeniden yorumladılar. Uzun elbiselerin, mini şortların, yüksek bellerin arasından sıyrılıp bizim kalbimizi çalan bir parça var ki, biz ona hayır diyemiyoruz; yüksek platform ayakkabılar! Bu sezon bolca gördüğümüz, gözlerimizi ışıldatan bu ayakkabıları, bırakmaya pek niyetimiz yok. Sizde 70’ler yolculuğuna katılın, bu ayakkabılara bir şans verin! Bizce hak ediyorlar.

HAZIRLAYAN SEZEN BERKKAN