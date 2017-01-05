5 İLHAM VEREN BERE KULLANIMI

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

Bereler şu soğuk kış günlerinde vazgeçilmeziniz. Bu yılın trendi olması ise cabası.

Havaların ısınmasına daha çok var. Isınmanın bin türlü yolunu arayan sizler için ikonik film karakterlerinin berelerinden ilham alarak 5 filmlik bir liste oluşturduk. Hangi film karakterinin beresine aşık oldunuz?

BONNIE & CLYDE

İki aşık hırsızın bu hikayesi dünya sinema tarihi için önemli bir yer teşkil ediyor. Bonnie Parker’ı canlandırarak adını altın harflerle yazdıran Faye Dunaway’in bu görüntüsünü hatırlayanlar…

PLANETARIUM

Şu sıralar modellik konusunda oldukça ses getiren Lily-Rose Depp’in geçtiğimiz yıl rol aldığı bu filmde iki kardeşin Fransa savaşı öncesi hikayesini anlatıyordu.

STEPMOM

Julia Roberts ve Susan Sarandon’ın başrollerini paylaştığı film 1998 yapımı. Ülkemizde ise Omuz Omuza olarak yayınlanmıştı.

WINTER’S BONE

İki kardeşine ve hasta annesine bakmak zorunda olan bir kadının hikayesiydi bu. Jennifer Lawrence’ın üstün performansı çok konuşulmuştu.

DEVIL WEARS PRADA

Bu filmi sevmiyorum diyen var mıdır acaba? Anne Hathaway’in stili hala konuşuluyor.