ALIŞVERİŞ Selda Palacı

5 ADIMDA FESTİVAL MODASI

Festival çok ama giyecek bir şeyim yok diyorsanız, biz sizin için Coachella ve Burning Man tarzını ulaşılabilir parçalarla tekrar yorumluyoruz.

Yazın gelmesiyle beraber festivaller artmaya başladı. Zeytinli Rock Festivali, Big Burn, Electronica, Moovment… Festivalde eğlenirken hem rahatlığınızdan ödün vermeyip hem de tarzınızı konuşturmak istiyorsanız Bu 5 stil önerimize bir göz atın.

 

 

2000’lerin file trendi daha modern bir şekilde geri döndü. Kot etek ve spor ayakkabıyla beraber kombinlendiğinde file üstler spor fakat aynı zamanda şık bir görünüme kavuşuyor.

H&M, file üst, 39.99 TL | Koton, etek, 32.99 TL | H&M, sütyen, 49.99 TL | D&G, gözlük, 600 TL | Vans, ayakkabı, 279 TL

 

Aynı desende olan pijama takımlarının sokak modasında olan yeri git gide artıyor. Desenlere zıt olacak şekilde sade ve tek renk olan bir büstiyer ve çantayla bu kombini tamamlayın.

Dilvin, kimono, 79.99 TL | Dilvin, pantolon, 79.99 TL | Penti, bikini üstü, 66,53 TL | Forewer 21, gözlük, 7.90 $ | Koton, çanta, 69.99 TL

 

Bu bol kot pantolonları şık bir hale getirmenin en güzel yolu desenli bir üst. Değişik ve renkli aksesuarları da unutmayalım.

Bershka, pantolon, 149.95 TL | H&M, üst, 49.99 TL | Koton, gözlük, 14.99 TL | Divarese, çanta, 349 TL | Hotiç, terlik, 129 TL

 

Bir elbise ve ceketle bile doğru takılarla çabasız fakat etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Zara, ceket, 179.95 TL | Koton, elbise, 99.99 TL | Koton, kolye, 24.99 TL | Adidas, ayakkabı, 385 TL

 

Evdeki bol tişörtlerinizi bir kemer ve deri ceketle en cool haline sokabilirsiniz.

Manokhi, deri ceket, 793 £ | Zara, tişört, 59.95 TL | Zara, şort, 79.95 TL | Koton, kemer, 9.99 TL | Emporio, Armani, 409.94 TL

 

HAZIRLAYAN  SELDA PALACI

Pageskin Top Advertisement
Pageskin Left
Pageskin Right