5 ADIMDA FESTİVAL MODASI

ALIŞVERİŞ 1 gün önce Selda Palacı

Festival çok ama giyecek bir şeyim yok diyorsanız, biz sizin için Coachella ve Burning Man tarzını ulaşılabilir parçalarla tekrar yorumluyoruz.

Yazın gelmesiyle beraber festivaller artmaya başladı. Zeytinli Rock Festivali, Big Burn, Electronica, Moovment… Festivalde eğlenirken hem rahatlığınızdan ödün vermeyip hem de tarzınızı konuşturmak istiyorsanız Bu 5 stil önerimize bir göz atın.

2000’lerin file trendi daha modern bir şekilde geri döndü. Kot etek ve spor ayakkabıyla beraber kombinlendiğinde file üstler spor fakat aynı zamanda şık bir görünüme kavuşuyor.

Aynı desende olan pijama takımlarının sokak modasında olan yeri git gide artıyor. Desenlere zıt olacak şekilde sade ve tek renk olan bir büstiyer ve çantayla bu kombini tamamlayın.

Bu bol kot pantolonları şık bir hale getirmenin en güzel yolu desenli bir üst. Değişik ve renkli aksesuarları da unutmayalım.

Bir elbise ve ceketle bile doğru takılarla çabasız fakat etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Evdeki bol tişörtlerinizi bir kemer ve deri ceketle en cool haline sokabilirsiniz.

HAZIRLAYAN SELDA PALACI